В Рязанской области зафиксировали еще 30 новых случаев коронавируса

Всего число заболевших достигло 6 772.

За сутки в Ряанской подтвердились еще 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе достигло 6772. Еще 26 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. С начала пандемии выздоровели 6 015 человек, 38 скончались.

В России за сутки зарегистрировали 4 892 заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписали 3 133 человек. Выписано за весь период — 736 101.

За сутки скончались 55 человек, за весь период — 15 740.