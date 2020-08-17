В Рязанской области скончалась жена священника

Супруга священника в Михайловском районе вовремя обратилась к врачам.

В Рязанской области от коронавируса скончалась жена священника. Об этом во время проповеди сообщил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

По его словам, супруга священника в Михайловском районе вовремя обратилась к врачам, «но хронические болезни не дали ей выйти из этого состояния и она скончалась».

Также владыка рассказал, что вся семья настоятеля храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» также больна коронавирусом.