В Рязанской области прошли проверки в охотничьих угодьях

Рейды прошли с 14 по 16 августа.

С 14 по 16 августа в Рязанской области прошли рейды по проверке охотничьих угодий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За этот период в области прошло 29 рейдов, в которых поучаствовали полицейские, сотрудники ППС полиции и ГИБДД, а также сотрудники Росгвардии и отдела государственного охотничьего надзора Рязанской области, активисты и члены народных дружин.

Во время рейдов с охотниками провели беседы о правилах охоты, обращения с оружием, нарушениях в сфере оборота оружия.

Полиция проверила 140 мест массового пребывания граждан, в том числе 50 — совместно с представителями Росгвардии.

Среди охотников распространили памятки о правилах охоты и оборота ружья, а также о наказаниях за нарушения.

Всего полиция пресекла 19 административных правонарушений: 15 — по ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»), 4 — по ст. 20.8 («Нарушение правил хранения, перевозки, ношения оружия и патронов к нему»).