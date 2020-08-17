В Рязанской области ищут алиментщика с долгом более миллиона рублей

Он не платит алименты с 2007 года.

В Рязанской области разыскивают Дмитрия Климова, долг по алиментным платежам которого составляет 1 миллион 89 тысяч 182 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов с уроженца Касимова Рязанской области, 2.12.1985 года рождения.

Должник с января 2007 года не выплачивает алименты на содержание дочери 2006 года рождения.

По месту регистрации мужчина не проживает, последнее его место жительства неизвестно, а на связь с судебными приставами должник не выходит. Рязанца объявили в розыск.