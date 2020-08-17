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В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса
Света не будет с 09:00 до 16:00.

Два три дня подряд, 18 и 20 август, в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Света не будет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Дягилевская, дома с № 1 по №53;
  • улица Парковая, дома с № 2 по № 22;
  • улица 1-й Аллейный проезд, дома с № 1 по №18; дома с № 20 по № 22, № 24;
  • улица 2-й Аллейный проезд, дома с №13 по №23, улица Парковый проезд, дома с №1 по №34;
  • улица 3-й Аллейный проезд, дома с №8 по №30,
  • улица 4-й Аллейный проезд, дом №6, дома с №8 по №19, дом №21;
  • улица Урожайная, дома с№ 9 по №22;
  • улица 5-й Аллейный проезд, дома с №2 по 7, д. с 9 по 22;
  • улица 6-й Аллейный проезд, дома с №1 по №22, дом №226а, дом № 32;
  • улица 7-й Аллейный проезд, дома с № 1 по №5, дома с №7 по №9, дом №11, дом №12, дом №14, дом №16;
  • улица Аллейная, дом № 3, дом № 5, дом № 8, дом № 10, дом № 12, дом № 14, дом № 18, дом № 20, дом № 36, дом № 38, дом № 42, дом № 44, дом № 46;
  • улица Пойменная, дома с № 1 по № 9, дома с № 11 по № 16;
  • улица 1-й Михайловский проезд, дом № 3, дом № 4, дом № 5, дом № 5а, дом № 7;
  • улица 2-й Михайловский проезд, дом № 3, дом № 4, дом № 5, дом № 6, дом № 7, дом № 9;
  • улица 3-й Михайловский проезд, дом №2, дом № 3, дом №5, дом №7, дом № 9, дом № 11, дом № 11б, дом № 13, дом №15,
  • улица Михайловское шоссе, дом № 88 В, дом №88г, дома с №94 по № 184.