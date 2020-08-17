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В России признали экстремистским движение АУЕ
В движение вовлекали подростки и молодежь.

Верховный суд признал в России криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* «Арестантский уклад един"* или «Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией. Об этом передает РИА Новости.

В Генпрокуратуре пояснили, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией». По данным прокуроров, участники организации причастны также к организации массовых беспорядков.

В движение вовлекали подростки и молодежь.

По данным генпрокурора Игоря Краснова, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.