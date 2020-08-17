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В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Один из пострадавших скончался на месте.

Около жилого дома на юго-западе Москвы мужчина не меньше пяти раз выстрелил в рабочих, которые укладывали асфальт. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 16 августа около жилого дома на улице Академика Анохина. Мужчина не меньше пяти раз выстретил в рабочих, укладывавших асфальт. Один из пострадавших скончался на месте, другого доставили в медучреждение.

Следователи возбудили уголовное дело.