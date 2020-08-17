В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Один из пострадавших скончался на месте.
Около жилого дома на юго-западе Москвы мужчина не меньше пяти раз выстрелил в рабочих, которые укладывали асфальт. Об этом передает
По данным следствия, инцидент произошел ночью 16 августа около жилого дома на улице Академика Анохина. Мужчина не меньше пяти раз выстретил в рабочих, укладывавших асфальт. Один из пострадавших скончался на месте, другого доставили в медучреждение.
Следователи возбудили уголовное дело.