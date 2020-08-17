В Москве мошенников осудили за продажу фейковых тестов на коронавирус

Мошенников задержали при попытке продать фейковые тесты по 2 тысячи рублей за штуку.

В Москве к условным срока приговорили трех фигурантов уголовного дела о попытке продать фейковые экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Всем трем фигурантам назначили год лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Согласно приговору, весной 2020 года фигуранты начали продавать экспресс-тесты на коронавирус. Они опубликовали объявление на сайте Avito и договорились о продаже 350 псевдотестов с откликнувшимся покупателем. Тот понял, что его обманывают и обратился в полицию.

Мошенников задержали при попытке продать фейковые тесты по 2 тысячи рублей за штуку на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Осужденные признали вину.