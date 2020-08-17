В Лесопарке задержали «закладчика» кокаина и мефедрона

В Лесопарке задержали «закладчика» наркотиков. Об этом сообщила
27-летний неработающий рязанец распространял наркотики через нелегальный интернет-магазин по распространению наркотиков. Он скрывался под различными ник-неймами в интернете и мессенджерах.
Мужчину удалось задержать в Лесопарке с помощью сотрудников отряда спецназначения «Гром».
В одежде рязанца нашли упаковку с 30 граммами мефедрона.
«Как выяснилось, это была оптовая партия, которую задержанный забрал из тайника и должен был расфасовать на небольшие свертки и распространить среди потребителей», — рассказали в полиции.
Позже оперативники нашли сверток с кокаином массой в один грамм на улице Шевченко. Наркотики там также оставил злоумышленник.
Следствие устанавливает сообщников мужчины.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»).
Злоумышленнику может грозит до 20 лет лишения свободы.