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В Лесопарке задержали «закладчика» кокаина и мефедрона
Следствием устанавливаются сообщники мужчины.

В Лесопарке задержали «закладчика» наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

27-летний неработающий рязанец распространял наркотики через нелегальный интернет-магазин по распространению наркотиков. Он скрывался под различными ник-неймами в интернете и мессенджерах.

Мужчину удалось задержать в Лесопарке с помощью сотрудников отряда спецназначения «Гром».

В одежде рязанца нашли упаковку с 30 граммами мефедрона.

«Как выяснилось, это была оптовая партия, которую задержанный забрал из тайника и должен был расфасовать на небольшие свертки и распространить среди потребителей», — рассказали в полиции.

Позже оперативники нашли сверток с кокаином массой в один грамм на улице Шевченко. Наркотики там также оставил злоумышленник.

Следствие устанавливает сообщников мужчины.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»).

Злоумышленнику может грозит до 20 лет лишения свободы.