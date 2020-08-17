В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом

Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6386 жителей области.

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7654 человек, сообщили сегодня, 16 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки положительный тест подтвредился еще у 29 калужан.

Выздоровели 16 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6386 жителей области.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 58 человек.

Борьбу с вирусом продолжают 1210 пациентов.