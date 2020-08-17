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В Гидрометцентре предупредили о низких температурах в Центральной России
Днем воздух прогреется до +21,+23 градусов, а ночные температуры будут низкими.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло, которое ожидается в конце недели, нельзя считать летним. Он отметил, что ночь будут холодными, а утром будет зябко, передает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что днем воздух прогреется до +21,+23 градусов, а ночные температуры будут низкими.

«Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов). Это значит, что утром человеку зябко, а летом обычно комфортно», — сказал специалист.

Он отметил, что тепло можно считать летним «условно».

«Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца», — пояснил Вильфанд.

По его словам, потепление придет в центр России из-за слабого северного ветра и активного солнца. Специалист добавил, что к концу недели на смену северному ветру придет южный, поэтому повысится температура.

Вильфанд не уточнил, как долго продлится потепление.