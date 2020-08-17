В больницах лежит еще 170 рязанцев с коронавирусом — оперштаб
Среди пациентов с COVID-19 — трое детей.
В больницах лежит еще 170 рязанцев с коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил оперштаб при региональнои правительстве.
Среди пациентов с COVID-19 — трое детей.
Состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 108 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, из них четверо — на аппаратах ИВЛ.
Те, кто легко переносят коронавирус, лечатся дома.