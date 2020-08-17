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Учителей обяжут носить маски в новом учебном году
Если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.

В новом учебном году учителей обяжут носить маски для профилактики коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение России.

Как пояснили в ведомстве, детям носить маски будет не обязательно, но они могут их использовать, если на этом будут настаивать родители. При этом, учителям должны будут носить маски.

Собеседник агентства отметил, что если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.