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Стало известно, будут ли работать торговые центры в случае второй волны коронавируса
Ограничительные меры, которые действовали во время первой волны, негативно сказались на отрасли.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой не закрывать торговые центры в случае второй волны коронавируса. Об этом пишут «Известия».

В сообщении РСТЦ говорится, что ограничительные меры, которые действовали во время первой волны, негативно сказались на отрасли. По оценкам специалистов, к сентябрю прямые убытки каждого торгового центра достигнут 80-100 миллионов рублей, из-за чего ТРЦ смогут не пережить вторую волну. Сотрудники рискуют потерять работу, а покупатели — места для шопинга и развлечений.

Как сообщили в Минпромторге, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ведомство разрабатывает с Роспотребнадзором возможность сохранить работу всех магазинов, в том числе моллов.

В Роспотребнадзор направлено обращение о разработке рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ.