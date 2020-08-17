Стало известно, будут ли работать торговые центры в случае второй волны коронавируса

Ограничительные меры, которые действовали во время первой волны, негативно сказались на отрасли.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой не закрывать торговые центры в случае второй волны коронавируса. Об этом пишут « Известия ».

В сообщении РСТЦ говорится, что ограничительные меры, которые действовали во время первой волны, негативно сказались на отрасли. По оценкам специалистов, к сентябрю прямые убытки каждого торгового центра достигнут 80-100 миллионов рублей, из-за чего ТРЦ смогут не пережить вторую волну. Сотрудники рискуют потерять работу, а покупатели — места для шопинга и развлечений.

Как сообщили в Минпромторге, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ведомство разрабатывает с Роспотребнадзором возможность сохранить работу всех магазинов, в том числе моллов.

В Роспотребнадзор направлено обращение о разработке рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ.