Стали известны подробности строительства 21-этажной гостиницы в Рязани

Инвестиционная стоимость проекта — более 800 млн рублей.

На Московском шоссе, рядом с Центральным автовокзалом, появится 21-этажная гостиница с апартаментами. Об этом стало известно на публичных слушаниях, которые прошли в понедельник, 17 августа.

Представитель застройщика ООО «Специализированный застройщик «Зеленый сад — Экономный» Сергей Котусов, в докладе рассказал о деталях строительства.

Так, в проекте предусмотрены системы «Антитеррор», «Евросмарт» и «Умный дом».

Под зданием планируется подземная парковка на 70 машиномест и наземная на 50 машиномест. Парковочные места будут оборудованы системой заряда электромобилей.

В ходе строительства будет благоустроена зеленая зона вокруг проектируемого комплекса, а также обеспечен проезд к жилым домам. Инвестиционная стоимость проекта — более 800 млн рублей.

Планируемые сроки строительства — 2,5 года с момента получения разрешения. Сейчас гостиница на стадии проектирования.

Напомним, ранее стало известно, что у Центрального автовокзала планируется построить гостиницу высотой в 21 этаж.