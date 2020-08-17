Скончалась родоначальник детской реанимации в Рязанской области

Клера Асташкина была одной из первых детских хирургов в регионе.

Скончалась родоначальник детской реанимации и интенсивной терапии в Рязанской области Клера Владимировна Асташкина. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщили в региональном минздраве.

В сообщении отметили, что Клера Асташкина была одной из первых детских хирургов в регионе. Она была в первом врачебном составе отделения детской хирургии, который открылся в Рязанской области в январе 1967 года.

В сообщении отметили, что Клера Владимировна 18 лет она руководила детским хирургическим отделением, а также оперблоком областной детской клинической больницы. Она возглавила отделения в 1978 году.

«Всю свою жизнь Клера Владимировна посвятила спасению маленьких пациентов: успешно занималась лечением детей с хирургической патологией», — отметили в минздраве.

В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью Клеры Владимировна Асташкиной.