Рязанская санавиация совершила уже десять рейсов

Первой пациенткой, эвакуированной по воздуху, стала годовалая девочка с ожогами.

Рязанская санавиация совершила уже десять рейсов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Первой пациенткой, которую эвакуировали по воздуху, стала годовалая девочка с ожогами. После этого врачи санитарной авиации доставили в Рязань еще троих маленьких и пятерых взрослых пациентов.

Кроме того на вертолете в Сасово доставили доставили нейрохирурга из Областной клинической больницы. Он провел экстренную операцию.

Также санаваицация вылетала в поселок Сараи — помощь потребовалась мужчине с тяжелым нарушением сердечного ритма. Из-за-отсутствуя специальной вертолетной полосы, приземлятся пришлось на дороге, говорится в сообщении. Для спасения пациентов применяли аппарат ИВЛ, многофункциональный монитор пациента, кардиопомпу для непрямого массажа сердца и вакуумный матрас, который необходим для пациентов с политравмой.