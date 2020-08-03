Еще одного младенца доставили в рязанскую больницу на вертолете
У семимесячной девочки тяжелое сотрясение.
Еще одного младенца доставили в рязанскую больницу на вертолете. Об этом сообщили в региональном
Известно, что семимесячную девочку из Кадома доставили в Сасовский ММЦ, где врачи диагностировали тяжелое состояние.
Пациентке установили центральный венозный катетер и вызвали санавиацию. Ребенка госпитализировали в реанимацию ОДКБ имени Дмитриевой.
Медики проводят искусственную вентиляцию легких и другие лечебно-диагностические мероприятия.