Рязанская область оказалась в середине рейтинга регионов России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин для россиян в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2020 года можно купить в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего топлива могут себе позволить жители Северного Кавказа, сообщается в исследовании РИА Новости .

Рязанская область попала на 48 строчку рейтинга. Согласно исследованию, в месяц в регионе можно заправиться на 711 литров бензина марки АИ-92 на чистую среднюю зарплату. При этом на конец июля стоимость бензина марки АИ-92 составила в Рязанской области 42,67 рубля за литр. Изменение цены на АИ-92 с начала 2020 года составило 1,9%.

Всего в рейтинге представлены 85 регионов. По данным специалистов, в самом «доступном» регионе — Ямало-Ненецкий автономном округе — можно заправиться в месяц на 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На Северном кавказе, который попал в конец списка, можно купить 535 литров бензина в месяц за 45,58 рубля .