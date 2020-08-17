Рязанка попыталась купить автомобиль за фальшивые деньги в Саранске
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Рязанка попыталась купить автомобиль за фальшивые деньги в Саранске,
Известно, что девушка приехала в Мордовию для покупки машины у жительницы Саранска.
Женщины пришли в банк, чтобы положить деньги на счет. Однако, одна из купюр в пять тысяч рублей при проверке на детекторе оказалась фальшивой.
В настоящий момент устанавливается, каким образом фальшивка попала к жительнице Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.