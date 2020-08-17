Рязанка попыталась купить автомобиль за фальшивые деньги в Саранске

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рязанка попыталась купить автомобиль за фальшивые деньги в Саранске, сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Мордовия.

Известно, что девушка приехала в Мордовию для покупки машины у жительницы Саранска.

Женщины пришли в банк, чтобы положить деньги на счет. Однако, одна из купюр в пять тысяч рублей при проверке на детекторе оказалась фальшивой.

В настоящий момент устанавливается, каким образом фальшивка попала к жительнице Рязанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.