Рязанец пожаловался на избиение сотрудниками полиции

13 августа мужчину доставили в отдел МВД России по Советскому району для проведения следственных действий.

В пятницу, 14 августа, в полицию обратился 32-летний рязанец, который сообщил, что 13 августа в Рязани его задержали и избили сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

13 августа мужчину доставили в отдел МВД России по Советскому району для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела.

«В настоящее время сотрудники ОРЧ (СБ) УМВД России по Рязанской области проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — говорится в сообщении.

Как стало известно РЗН. инфо, речь идет о предпринимателе Илья Бобове.

Ранее он организовал на Почтовой акцию с фаллоимитатором. После этого полиция завела дело.