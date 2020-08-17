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Рязанцы смогут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России
В приложении также можно будет вызват курьера, который заберет посылку или письмо в назначенное время.

Рязанцы смогут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В приложении также можно будет вызват курьера, который заберет посылку или письмо в назначенное время. Ранее в приложении можно было оформить простые и ускоренные почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

«Этим шагом Почта России устраняет довольно значительное неудобство для клиента — когда такой востребованный продукт не был доступен для оформления одним из самых удобных способов. А повышение уровня комфорта клиента — это наш приоритет номер один», — отметил заместитель генерального директора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.