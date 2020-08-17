Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

По словам главы Россельхознадзора, предложенный ведомством новый порядок «в корне поменяет ситуацию».

Россельхознадзор обратился к правительству Российской Федерации с предложением ужесточить меры борьбы с ввозом на территорию российского государства санкционных продуктов. Об этом в беседе с РБК заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

По словам главы Россельхознадзора, предложенный ведомством новый порядок «в корне поменяет ситуацию». Так, предлагается наказывать перевозчиков и водителей транспортных средств, везущих санкционные товары в Россию. Данкверт заметил, что провоз контрабанды совершенствуется всё более хитрыми способами, поэтому необходимы новые и эффективные методы борьбы с нарушителями.

Он подчеркнул, что побороть ввоз санкционных продуктов получится в том случае, если каждый перевозчик осознает, что если он берёт на себя ответственность транспортировать незаконные товары, он может лишиться машины и всей продукции.

Данкверт также добавил, что механизмы обхода продовольственного эмбарго в российском государстве настолько изощренные, что зачастую доказать санкционное происхождение товара довольно сложно.