В московских школах отменили линейки первого сентября

Мэр Москвы рассказал об ограничениях, которые ждут учеников в этом году.

Первого сентября в московских школах не будет линеек и массовых мероприятий. Об этом в эфире канала « Россия 24 » заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ученикам не нужно будет сидеть на уроках в масках, но носить их не запрещается.

Мэр Москвы также добавил, что ученики будут заниматься в одном кабинете и по мере необходимости переходить в другие классы, если там будут специальные занятия (химия, физика).

В школах будут измерять температуру ученика при входе, усиленно дезинфицировать помещения. Столовые также будут работать с ограничениями.