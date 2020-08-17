Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов за выходные

Рейды прошли 15-16 августа.

В прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области прошли рейды на на выявление и пресечение нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские поймали 38 водителей, которые управляли транспортными средствами в пьяном состоянии. Из них четыре человека отказались проходить проверку на алкоголь, а восемь человек повторно управляли машиной в пьяной состоянии.

Также автоинспекторы выявили десять нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов, 61 нарушение со стороны пешеходов, 180 водителей управляли машинами с «тонированными» стеклами.

Кроме того, 23 нарушения допустили водителяи мототранспорта, 15 раз водители нарушили правила перевозки детей.