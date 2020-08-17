Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке — Елена Сорокина

Мер рассказала, что в городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома.

Елена Сорокина поучаствовала в совещании по вопросу подготовки региона к новому отопительному сезону. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Мэр города отметила, что подготовка предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к следующему отопительному сезону началась еще в 2019 году.

Сорокина сообщила, что в настоящий момент отремонтировано 7,1 км (43%) квартальных и 0,26 км (87%) магистральных тепловых сетей. Испытание на прочность и плотность прошли 1073 км тепловых сетей (72%). Подготовку прошел 81 центральный тепловой пункт (62%).

Также в текущем году запланирован ремонт на десяти участках тепловых сетей общей протяженностью — 4265,2 м. В настоящее время завершен ремонт на пяти из них. На оставшихся участках работы будут выполнены до начала сентября 2020 года.

Мер рассказала, что в городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома. Сейчас опрессовка проведена на 1993 домах, выдано 1200 паспортов готовности.

Сформированы графики проведения ремонтных работ, промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы. Паспортизации здесь подлежит 221 объект. Сейчас проведены гидравлические испытания 215 учреждений, получено 156 паспортов готовности.

«Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке. Ее необходимо закончить своевременно, чтобы 100% жилого фонда и объектов социальной сферы были обеспечены теплом и горячей водой к наступлению холодов», — заключила Сорокина.