Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 17
22°
Вт, 18
20°
Ср, 19
19°
ЦБ USD 72.97 -0.25 18/08
ЦБ EUR 86.47 0.06 18/08
Нал. USD 72.70 / 75.00 14:08
Нал. EUR 86.30 / 87.80 18:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
5 часов назад
655
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
4 148
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
6 286
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
10 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке — Елена Сорокина
Мер рассказала, что в городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома.

Елена Сорокина поучаствовала в совещании по вопросу подготовки региона к новому отопительному сезону. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Мэр города отметила, что подготовка предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к следующему отопительному сезону началась еще в 2019 году.

Сорокина сообщила, что в настоящий момент отремонтировано 7,1 км (43%) квартальных и 0,26 км (87%) магистральных тепловых сетей. Испытание на прочность и плотность прошли 1073 км тепловых сетей (72%). Подготовку прошел 81 центральный тепловой пункт (62%).

Также в текущем году запланирован ремонт на десяти участках тепловых сетей общей протяженностью — 4265,2 м. В настоящее время завершен ремонт на пяти из них. На оставшихся участках работы будут выполнены до начала сентября 2020 года.

Мер рассказала, что в городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома. Сейчас опрессовка проведена на 1993 домах, выдано 1200 паспортов готовности.

Сформированы графики проведения ремонтных работ, промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы. Паспортизации здесь подлежит 221 объект. Сейчас проведены гидравлические испытания 215 учреждений, получено 156 паспортов готовности.

«Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке. Ее необходимо закончить своевременно, чтобы 100% жилого фонда и объектов социальной сферы были обеспечены теплом и горячей водой к наступлению холодов», — заключила Сорокина.