Николай Любимов встретился с полпредом президента в ЦФО

Глава региона отметил, что в вопросы экономики «пандемия внесла существенные коррективы».

В понедельник, 17 августа, Николай Любимов встретился с полпредом президента в цфо Игорем Щеголевым, сообщили на сайте правительства.

В начале встречи губернатор сообщил, что в настоящий момент ситуация с COVID-19 в регионе находится под контролем. Любимов подчеркнул, что область вышла на третий этап снятия ограничений: работают музеи и театры, детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, глава региона отметил, что в вопросы экономики «пандемия внесла существенные коррективы».

«По прогнозам, 4,5 млрд. рублей недополучаем доходов по этому году. Тем не менее, мы постарались, чтобы пандемия не отразилась катастрофическим образом на состоянии экономики в целом», — говорится в сообщении.

Губернатор рассказал, что в области нужно решить еще много задач.

«В этом году планируем выйти на первую экономическую площадку — индустриальный парк „Рязанский“ и привлекать туда инвесторов. Это крупный технопарк в 500 га со всей необходимой инженерной инфраструктурой», — сказал губернатор.

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что сейчас есть еще один важный вопрос — новый учебный год.

«Необходимо сделать все, чтобы родители и дети чувствовали себя защищенными, а учебный процесс мог нормально начаться и продолжаться», — подчеркнул Щеголев.