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Мишустин пообещал продлить выплаты медикам, которые борются с коронавирусом
По словам премьер-министра, выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует продлить выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Мишустин заявил о выплатах во время визита в Магадан, где он посетил областной онкодиспанер и пообщался с персоналом. Врачи поблагодарили его за меры поддержки, а премьер выразил благодарность медикам, которые спасали в период пандемии больных людей.

По его словам, правительство следит за ситуацией с пандемией.

«По мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения, и уверен, что их поддержат», — сказал Мишустин, высказываясь о продлении стимулов врачей и медперсонала, которые продолжают работать с больными.

Он добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.