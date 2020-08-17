Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Предложение планируют учесть в 2021 году.

В Минтруде не поддержали инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной. При этом, в 2021 году такую возможность допустили, передает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В письме Минтруд пояснил, что перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса.

При этом, предложение планируют учесть в 2021 году.

В 2020 году «централизованного переноса 31 декабря» на выходной день не стоит ждать, пояснил Нилов в своем Telegram-канале .

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим», — добавил он.