Любимов обсудил подготовку региона к отопительному сезону

Губернатор отметил, что времени до начала отопительного сезона остается все меньше.

В понедельник, 17 августа, Николай Любимов провел совещание по подготовке Рязанской области к новому отопительному сезону. Совещание прошло в формате видеоконференции, сообщили на сайте правительства.

В нем поучаствовали заместитель правления правительства региона Евгений Беленецкий, и.о. заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Игорь Куратов, руководители ряда региональных министерств, главы администраций муниципальных районов и городских округов.

Губернатор отметил, что времени до начала отопительного сезона остается все меньше.

«Наша задача — войти в холодный сезон с полной готовностью и минимальными рисками. Все учреждения социальной сферы, жилые дома, предприятия должны быть обеспечены бесперебойным теплоснабжением», — сказал глава региона.

По словам Любимова, необходимо соблюдать план и сроки завершения работ по замене ветхих и аварийных сетей на объектах тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. В полном объеме сформировать резервные запасы топлива.

В ходе совещания губернатор напомнил «о личной ответственности глав муниципальных образований за качество и своевременное выполнение задач по подготовке к осенне-зимнему периоду, в том числе по получению в срок паспортов готовности».

По словам министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Устинова, в зоне риска находятся Старожиловский, Ряжский, Шацкий районы и Касимов.

Губернатор поручил Андрею Устинову держать ситуацию на контроле.