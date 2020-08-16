Лукашенко обратился к белорусам

Жители Минска собрались в поддержку президента.

В воскресенье, 16 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусам, собравшимся на площади Независимости в Минске в его поддержку. Глава государства заявил, что белорусы заслужили, чтобы он встал перед ними на колени, передает РИА Новости .

«Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии использовал эту фразу в фигуральном смысле.

Выступая перед нацией, Лукашенко заявил, что если народ «загубит» его — первого президента, — то это будет «начало вашего конца».

«Помните: загубите не Лукашенко, а первого президента — это будет начало вашего конца», — обратился он к участникам митинга.

Президент добавил, что страна не должна стать «отхожим местом» для Европы.

Напомним, в Белоруссии начались массовые протесты после выборов президента 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусы каждый день выходят на улицы, силовики применяют в отношении них слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Один протестующий погиб.