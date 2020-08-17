Коронавирус спровоцировал спрос на пластические операции

Причиной повышенного спроса на пластику является недовольство людьми своей внешностью во время видеосвязи с помощью различных сервисов.

В США на фоне пандемии коронавируса растет спрос на услуги пластических хирургов, передает РБК.

Причиной повышенного спроса на пластику является недовольство людьми своей внешностью во время видеосвязи с помощью различных сервисов.

«У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», — отметила пластический хирург из Атланты, доктор Дайана Александер.

Она сообщила, что менее чем за три месяца выполнила 251 процедуру, несмотря на их высокую стоимость — от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.