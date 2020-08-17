Фото: в Калужской области легковушка врезалась в автобус с 12 пассажирами
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Около 8 утра в понедельник, 17 августа, авария с участием легковушки и автобуса произошла на трассе А108 в черте города Ермолино Боровского района,
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Альфа Ромео» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Исузу».
В момент ДТП в автобусе находились 12 человек. Одному из них понадобилась медицинская помощь.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.