Фото: в Калужской области легковушка врезалась в автобус с 12 пассажирами

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Около 8 утра в понедельник, 17 августа, авария с участием легковушки и автобуса произошла на трассе А108 в черте города Ермолино Боровского района, сообщли в региональном УМВД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Альфа Ромео» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Исузу».

В момент ДТП в автобусе находились 12 человек. Одному из них понадобилась медицинская помощь.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.