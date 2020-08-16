Власти обновили статистику по COVID-19 в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 772 человека.
В воскресенье, 16 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 772 человека в
- Рязани — 3487 случаев,
- Рязанском районе — 308;
- Ряжске — 198;
- Рыбном — 177;
- Касимове — 174;
- Сасове — 160;
- Скопине — 150;
- Новомичуринске — 141;
- Шиловском районе — 132;
- Клепиковском районе — 122;
- Скопинском районе- 118;
- Касимовском районе — 112;
- Михайловском районе -107;
- Рыбновском районе — 100;
- Михайлове — 79;
- Шилове — 78;
- Александро-Невском — 70;
- Сараевском районе — 56;
- Пронском районе — 48;
- Кораблине — 46;
- Сасовском районе — 45;
- Сапожке — 44.
- Захаровском районе — 40;
- Старожилове — 40;
- Пронске — 39;
- Шацке — 36;
- Ряжском районе — 35;
- Старожиловском районе — 35;
- Спасске-Рязанском — 34;
- Милославском районе — 33;
- Спас-Клепиках — 29;
- Кораблинском районе — 28;
- Милославском — 27;
- Ермишинском районе — 25;
- Захарове — 23;
- Ермиши — 20;
- Путятине — 19;
- Ухолове — 19;
- Кадоме — 13.
- Сапожковском районе — 12;
- Ухоловском районе — 10;
- Путятинском районе — 8;
- Пителинском районе — 7;
- Кадомском районе — 5;
- Пителине-3.