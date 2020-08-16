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В Сочи арестовали родителей, жонглировавших ребенком
У пары нашли марихуану и приспособления для употребления наркотиков.

В Сочи арестовали родителей, которые крутили ребенка вниз головой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Краснодарскому краю.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сидит в лесу на стуле и размахивает младенцем, как куклой. Полиция установила личности родителей — ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которые остановились в лесу с палаткой.

Полицейские планировали доставить родителей ребенка в отдел, но те отказались и начали сопротивляться. На них составили протоколы за неповиновение полиции. Родителей арестовали на 10 суток.

У пары нашли марихуану и приспособления для употребления наркотиков с продуктами «горения темно-коричневого цвета». Ребенка увезли в больницу.

Проверку после произошедшего также назначили в региональном управлении Следственного комитета и Генпрокуратуре.