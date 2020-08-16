В полиции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся в центре Рязани автомобилем

В ДТП пострадал человек.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 16 августа, на улице Есенина.

По предварительной информации, водитель 1968 года рождения на Volkswagen Tiguan выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Kalina, за рулем которой был водитель 1968 года рождения. В ДТП пострадал водитель Lada, его доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.