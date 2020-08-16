В Новокузнецке подростку грозит до пяти лет тюрьмы за съеденную смородину

Юноша украл ягоды из камеры хранения магазина.

В Новокузнецке подросток украл из камеры хранения магазина ведро со смородиной. Об этом сообщает Vse42.ru .

В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она купила десять литров смородины для варенья и по пути домой зашла в магазин. Горожанка оставила ягоды в камере хранения, откуда их украл 17-летний юноша.

Молодой человек съел смородину.

На подростка завели дело по статье 158 УК «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.