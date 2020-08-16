Видео: в ДТП в Орловской области погибли пять человек

Полиция организовала регулировку движения на месте ДТП.

В Орловской области в ДТП погибли пять человек, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Авария произошла вечером в воскресенье, 16 августа, на 320-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla. Пять человек погибли, одного доставили в медучреждение, трем пострадавшим оказали помощь на месте.

Полиция организовала регулировку движения на месте ДТП, а также объезд транспортных средств. Обстоятельства произошедшего выясняются.