Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вс, 16
19°
Пн, 17
22°
Вт, 18
22°
ЦБ USD 73.22 -0.39 15/08
ЦБ EUR 86.41 -0.63 15/08
Нал. USD 72.25 / 74.90 10:33
Нал. EUR 85.35 / 86.85 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 16:58
2 445
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
4 614
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
8 747
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
9 890
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Умер народный артист РСФСР Николай Губенко
Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.

Скончался народный артист РСФСР и депутат Московской гордумы Николай Губенко. Об этом на странице в Facebook сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера» — написал Шапошников.

Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Выпускник ВГИКа. C 1989 по 1991 год занимал пост министра культуры СССР. Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также основал «Содружество актеров Таганки» и руководил этим театром.