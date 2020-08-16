Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.

Скончался народный артист РСФСР и депутат Московской гордумы Николай Губенко. Об этом на странице в Facebook сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера» — написал Шапошников.

Артист не дожил одного дня до своего дня рождения.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Выпускник ВГИКа. C 1989 по 1991 год занимал пост министра культуры СССР. Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину». Он также основал «Содружество актеров Таганки» и руководил этим театром.