Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется жара
Как отметил синоптик, обычно такими прохладными ночи бывают в сентябре.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «
До 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам будет холодно: от +8 до +13 градусов. Как отметил Вильфанд, обычно такими прохладными ночи бывают в сентябре.
Синоптик отметил, что настоящее лето вернется со второй половины недели. Днем воздух будет прогреваться до +26, местами до +28 градусов.
Затяжных дождей не ожидается.