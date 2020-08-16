Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется жара

Как отметил синоптик, обычно такими прохладными ночи бывают в сентябре.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал « Российской газете », когда в Центральную Россию вернется жара. По его словам, потепление начнется уже в воскресенье, 16 августа.

До 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам будет холодно: от +8 до +13 градусов. Как отметил Вильфанд, обычно такими прохладными ночи бывают в сентябре.

Синоптик отметил, что настоящее лето вернется со второй половины недели. Днем воздух будет прогреваться до +26, местами до +28 градусов.

Затяжных дождей не ожидается.