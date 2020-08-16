Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах супермаркетов — ЦБ

Сейчас россияне могут снять до пяти тысяч рублей на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах.

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах супермаркетов. Об этих планах в эфире телеканала « Россия 1 » сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он считает, что эта услуга станет востребованной. Мамут отметил, что нововведение повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных деревнях и поселках.

Сейчас россияне могут снять до пяти тысяч рублей на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах. Обязательное условие — совершение покупки.