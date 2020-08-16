Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начнут через семь-десять дней.

В воскресенье, 16 августа, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. По его словам, сейчас специалисты производят необходимое количество вакцины, передает РИА Новости .

Гинцбург уточнил, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начнут через семь-десять дней. В них поучаствуют несколько десятков тысяч человек.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.