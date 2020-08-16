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Названы смертельно опасные продукты
Эксперты назвали причины опасности продуктов.

Американское управление по санитарному надзору составило список продуктов, которые могут быть смертельно опасными. Об этом передает РИА Новости.

В список попали яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы и сосиски.

По словам специалистов, яйца при неправильном приготовлении могут стать источником инфекции, вызванной бактериями сальмонеллы. Эксперты советуют исключить из рациона блюда с сырыми яйцами и следить за их свежестью.

Отмечается, что некоторые грибы могут быть ядовитыми и убить человека. Брокколи, как и другие зеленые овощи, могут быть переносчиками опасных инфекцией. По словам специалистов, кофе может вызвать пожелтение зубов, обезвоживание и нарушить сон. Кроме того, при опадании горячей жидкости на кожу могут возникнуть ожоги третьей степени. Эксперты рассказали, что тунец может быть опасным для детей и младенцев в утробе матери: белый тунец в больших количествах оказывает негативное влияние на их нервную систему.

Также специалисты включили в список арахис, поскольку он наиболее часто вызывает пищевую аллергию. Устрицы могут быть опасными, поскольку водятся на дне водоемов и питаются планктоном, и поэтому становятся переносчиками инфекций.

Согласно исследованию, 20% случаев приступов удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет происходят из-за сосисок.