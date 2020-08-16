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Названы самые опасные места распространения коронавируса
Эксперты рассказали, что причиной этого является большое скопление людей в таких местах.

Эксперты рассказали, что ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. Об этом сообщил The Telegraph.

По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, в таких местах людям сложно соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, специалисты отмечают, что под действием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о правилах.

Издание привело в пример случай в Южной Корее, где мужчина за один вечер посетил пять баров и ночных клубов, а позже оказалось, что он заражен коронавирусом. Его поход спровоцировал заболевание еще ста человек. После этого в Сеуле закрыли все бары и клубы.