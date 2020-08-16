Названа новая версия появления коронавируса

Эксперты рассказали о еще одном случае, когда мог возникнуть коронавирус.

Специалисты рассказали, что новый коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году. Об этом, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Эксперты обнаружили запись врача, который лечил горняков из провинции Юньнань. Те две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей и у них проявлялись симптомы, похожие на коронавирус: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентов подключали к ИВЛ. Трое из шести заболевших умерли.

В лаборатории в Ухане проанализировали образцы анализов шахтеров. Выяснилось, что они заболели коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

По словам исследователей, коронавирус уже тогда был адаптирован к организму человека.