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На следующей неделе рязанцев ждет потепление
Возможны дожди.

На следующей неделе рязанцев ждет потепление. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 17 августа, в регионе ожидается до +14 градусов, возможен дождь. Днем +23 градуса, также ожидается дождь.

Ночью во вторник, 18 августа, будет до +9 градусов. Днем синоптики пообещали до +21 градуса и солнечную погоду.

В ночь на среду будет до +10 градусов, днем +22 градуса, ожидается облачность.

Ночью в четверг, 20 августа, синоптики пообещали до +11 градусов. Днем до +21 градуса, небольшая облачность, без осадков.

В ночь на пятницу, ожидается дождь, +11 градусов. Днем +23 градуса, возможен небольшой дождь.