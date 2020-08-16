Москвичей начнут прививать от сезонных заболеваний с 1 сентября

Прошлогодний объем вакцинации планируют «как минимум повторить».

Москвичей начнут прививать от сезонных заболеваний с 1 сентября. Об этом мэр столицы Сергея Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам политика, в прошлом году прививки сделали примерно семь миллионов москвичей.

«Возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус», — предположил Собянин.

Он отметил, что прошлогодний объем вакцинации планируют «как минимум повторить».