Еще один рязанец умер от коронавируса

У 27 человек подтвердился диагноз COVID-19.

Еще один рязанец умер от коронавируса. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии скончались 38 жителей Рязанской области с коронавирусом.

За сутки в регионе выявили еще 27 случаев заражения (всего 6 742). Выздоровевший нет (с начала пандемии болезнь побороли 6 015 рязанцев.

Еще 30 тестов с положительным результатом находятся на подтверждении.

В стране зарегистрировали 4 969 новых случаев (всего 922 853), выздоровели 3 557 человек (732 968), умерли 68 (15 685).