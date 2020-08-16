Еще один рязанец умер от коронавируса
У 27 человек подтвердился диагноз COVID-19.
Еще один рязанец умер от коронавируса. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил столичный оперштаб.
Всего с начала пандемии скончались 38 жителей Рязанской области с коронавирусом.
За сутки в регионе выявили еще 27 случаев заражения (всего 6 742). Выздоровевший нет (с начала пандемии болезнь побороли 6 015 рязанцев.
Еще 30 тестов с положительным результатом находятся на подтверждении.
В стране зарегистрировали 4 969 новых случаев (всего 922 853), выздоровели 3 557 человек (732 968), умерли 68 (15 685).