Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч

Биезбардис назвал достойной пенсией выплату на уровне 60% от заработка.

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал агентству «Прайм» , как получить пенсию в 50 тысяч рублей. По словам эксперта, нужно ежемесячно с 30 лет зарабатывать 50 тысяч рублей, иметь 35-летний стаж и добровольно накопить еще 4,9 миллиона без учета инфляции.

Биезбардис назвал достойной пенсией выплату на уровне 60% от заработка.

«Для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах», — добавил мужчина.

Он отметил, что значительно улучшит пенсию увеличение страхового стажа до 40 лет. Тогда размер страховой пенсии достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей.