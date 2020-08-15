В Рязанской области выявили еще 31 случай коронавируса

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 715 человек.

В Рязанской области выявили еще 31 случай коронавируса. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 715 человек.

Еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

В России за сутки выявили 5 061 случай заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 917 884.

За сутки скончались 119 человека, с начала пандемии — 15 617.

За сутки по стране полностью выздоровели 6 447 человек, с начала пандемии — 729 411 человек.